CCOO i UGT urgeixen PSOE i Podem a negociar un acord programàtic per evitar noves eleccions

Els líders de la UGT, Josep Maria Álvarez, i de CCOO, Unai Sordo, han demanat al president en funcions, Pedro Sánchez, que comenci a negociar quan abans millor amb Podem per tancar un acord programàtic, després del fracàs del govern de coalició. "Això ja és aigua passada i cal superar la desconfiança", ha dit Sordo.Durant la reunió que han mantingut a la Moncloa, han traslladat al president que cal aprofitar els resultats per configurar una majoria progressista i emprendre mesures i reformes socials i econòmiques amb un "govern estable".Ambdós líders sindicals no es plantegen la repetició electoral i demanen a Podem i PSOE que es posin d'acord perquè sinó el 2019 haurà estat un "any pedut". "L'esquerra ha de pensar que els dies passen i que en l'últim segon tot és més difícil", ha valorat Álvarez.Segons han dit, Sánchez no els ha demanat res ni que facin de mediadors amb Podem. També han dit que no han parlat sobre quina fórmula s'ha de buscar per tancar l'acord amb Podem.

