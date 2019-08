El govern de Colau exclou Batlle de la taula de negociació amb els manters

Si res no canvia, el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, no participarà a la taula de negociacions amb els manters que el consistori va pactar aquest dimecres amb el Sindicat Popular de Venedors Ambulants.El primer tinent d'alcaldia - i alcalde accidental aquests dies- Jaume Collboni, defensa que la taula se centrarà en reinserció sociolaboral i d’emergència social i ha detallat que hi participaran representants polítics però també professionals tècnics.Collboni ha avançat l'absència de Batlle a la taula després que, en una entrevista a El Periódico, la tinent d'alcaldia Janet Sanz hagi volgut posar el focus en l'abordatge social de la venda ambulant. "Si algú pensa que amb polítiques de seguretat resoldrem el problema del top manta, s'equivoca", ha dit.

