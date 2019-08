El Port de Barcelona es compromet a reduir un 20% les emissions contaminants

El Port de Barcelona ha anunciat aquest dijous el compromís de reduir un 20% les seves emissions de diòxid de carboni durant els propers cinc anys a través del programa Lean & Green, segons un comunicat de la infraestructura portuària. D'aquesta manera s'uneix a la quarantena d'empreses del sector de la provisió i el transport que formen part d'aquesta iniciativa, impulsada per l'Associació de Fabricants i Distribuïdors (AECOC) i que vol minimitzar l'impacte dels processos logístics en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.La consultora Ernest&Young serà la responsable de certificar que el Port de Barcelona assoleixi aquest objectiu amb l'empremta de carboni de la infraestructura com a referència i la consecució del pla d'acció. La mesura anunciada es produeix poc dies després que un informe publicat pel diari britànic The Guardian establís que el port de Barcelona és el més contaminat d'Europa per culpa dels creuers.El rotatiu detallava que l'any 2017 els creuers van emetre 32,8 tones d'òxid de sofre (SOx) a Barcelona. La ciutat també és líder en partícules d'òxid de nitrogen -cancerígenes- que emeten els vaixells. El podi de ciutats contaminades pels creuers el completen Palma, amb 28 tones d'òxid de sofre; i Venècia, amb 27,5 tones.

