Pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre tornaran a tallar la C-12 per tercer diumenge consecutiu

Els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues tornaran a tallar la C-12, a Flix, per tercer diumenge consecutiu. Així ho van decidir en una assemblea informativa celebrada aquest dimecres a la nit a Bovera (Garrigues) amb la participació d'agricultors de diverses de les poblacions afectades. A la vegada, mantenen la marxa lenta prevista pel 14 d'agost des de Lleida fins a la seu del Departament d'Agricultura, a Barcelona.Els pagesos consideren "insuficients" les mesures de suport aprovades per la conselleria i segueixen exigint l'habilitació d'ajuts directes a fons perdut per als pagesos i ramaders afectats per tal de pal·liar els danys que els va ocasionar el foc en les seves explotacions.En una trobada celebrava a Bovera, els afectats van acordar tornar a tallar aquest diumenge la C-12, a Flix, per seguir reclamant al Govern "les mesures directes que es mereixen" els productors de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues que es van veure afectats per l'incendi de finals de juny. El president d'Asaja Lleida i portaveu dels pagesos afectats, Pere Roqué, ha recordat que els pagesos "no estan d'acord amb el pla anunciat per Agricultura on només es parla de préstecs i no d'ajuts directes".Roqué ha assenyalat que les protestes que s'estan duent a terme "no són per anar en contra de ningú" sinó "per ajudar al Departament d'Agricultura perquè tot el Govern es faci càrrec que aquests propietaris que han perdut les seves explotacions i que han perdut rendiment econòmic i no podran collir les seves olives o ametlles tinguin la repercussió econòmica directa que es mereixen". Així mateix, es manté la marxa lenta prevista pel 14 d'agost des de Lleida fins a Barcelona, que finalitzarà davant la seu d'Agricultura.Per la seva banda, Unió de Pagesos va organitzar també aquest dimecres a la nit a Maials (Segrià) una reunió per informar els pagesos i ramaders afectats pel foc sobre la gestió dels ajuts que ha posat en marxa el Departament d'Agricultura per tal que puguin acollir-s'hi. Entre les mesures aprovades, Agricultura ha habilitat una línia de préstecs per un import de 5 milions d'euros, l'interès del qual assumirà Agricultura.Tot i això, des d'Unió de Pagesos també veu "insuficients" les mesures del pla de xoc aprovat pel Govern i reclamen ajuts per compensar les pèrdues de renda de la pagesia professional que tenen danys significatius en la producció. El sindicat també demana mesures per a la reposició d'aquells béns agraris imprescindibles per assegurar la continuïtat i viabilitat de les explotacions agràries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor