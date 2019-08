Correus Manresa acumula 15.500 notificacions sense lliurar aquest estiu

Més de 15.000 notificacions s'acumulen a Correus Manresa des que va començar el període estival, segons denuncia la secció sindical de la CGT a l'empresa pública. D'aquestes, 10.500 corresponen a primeres notificacions i 5.000 més a segones notificacions.La CGT denuncia que el col·lapse ha estat provocat pels responsables de l'empresa que no han contractat personal per suplir els treballadors que agafen vacances durant l'estiu. Mentre que la resta de serveis de Correus Manresa "funciona amb normalitat", les notificacions s'han anat acumulant fins al punt de superar les 15.000, entre primera i segona notificació.Les notificacions acostumen a ser documents certificats provinents, majoritàriament, d'institucions que requereixen de la signatura per donar per comunicada la documentació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor