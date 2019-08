ENQUESTA Estaríeu disposats a menjar menys carn per lluitar contra el canvi climàtic?

Un canvi d'hàbits alimentaris d'abast mundial. Aquesta és la recepta de l'ONU per combatre l'emergència climàtica. El grup d'experts sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides (IPCC) ha aprovat aquest dijous a Ginebra l'informe Sòls i canvi climàtic , que proposa, entre altres mesures, menjar menys carn i no llençar aliments a les escombraries.Estaríeu disposats a menjar menys carn, tal com diu l'ONU, per lluitar contra el canvi climàtic? Participeu a l'enquesta de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor