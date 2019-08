Trànsit alerta que 3 de cada 10 víctimes mortals són majors de 65 anys

Des de l'1 de gener fins al 31 de juliol d'aquest any, un total de 98 persones han mort en 91 accidents mortals a les carreteres catalanes. El nombre de víctimes ha baixat un 15% respecte al mateix període de l'any passat, però gairebé un 30% de les que van perdre la vida eren persones grans. Per aquest motiu, la Generalitat recomana a aquest col·lectiu extremar les precaucions.Amb el pas dels anys tot canvia: els vehicles, les normes de circulació, els carrers, i nosaltres també. Quan ens fem grans triguem més temps a curar-nos de les lesions o de les caigudes i no som tan ràpids, àgils i flexibles com abans. Però també guanyem en experiència i coneixements per aprendre a cuidar-nos millor. No hem d'oblidar que encara que nosaltres siguem prudents, hi ha persones que no ho són tant.Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit recorda alguns factors importants de seguretat, que comencen amb un exercici de responsabilitat per part de tots, tant en el mateix moment en què es condueix com en l'obtenció i renovació dels permisos, que inclouen el reconeixement psicofísic dels conductors cada 10 anys en general i cada 5 a partir dels 65 anys. No obstant això, aquest temps es pot reduir en funció dels problemes psicofísics que es detectin en les revisions.Des del Servei Català de Trànsit es demana a tothom, sigui quina sigui la seva edat, un exercici de responsabilitat i sinceritat en el reconeixement psicofísic perquè els professionals puguin fer la seva feina i puguin marcar les adaptacions necessàries per conduir i el termini en què cal renovar el permís. Es tracta de no enganyar-nos, ni nosaltres mateixos ni tampoc els responsables que ens han de permetre, o no, renovar el permís de conduir. Les conseqüències de fer trampes poden ser massa greus. Per a més informació relacionada amb la sinistralitat i la gent gran, podeu consultar aquest blog d'Infotrànsit