El PSOE descarta la repetició electoral: «Ja vam guanyar, no necessitem una segona oportunitat»

L'endemà que Pedro Sánchez es reunís amb Felip VI i afirmés que la desconfiança amb Podem era "recíproca" , el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos, ha assegurat que intentaran "fins al final" que el candidat socialista. Per això, ha negat que el PSOE tingui cap interès en una repetició electoral. "Ja vam guanyar les eleccions, no necessitem una segona oportunitat", ha afirmat.Ábalos ha insistit que cal respectar el resultat de les urnes i ha tornat a demanar responsabilitat a Unides Podem perquè s'avingui a tancar un acord "programàtic i polític" amb el seu partit i deixi de banda la discussió sobre qui ha de formar part del Consell de Ministres. En la mateixa línia s'ha pronunciat el ministre d'Agricultura en funcions, Luis Planas, que ha subratllar que cal un "pas endavant i un esforç" per part de la resta de formacions amb representació al Congrés.Els membres de l'executiu de Sánchez –en funcions- continuen fent apel·lacions a la responsabilitat del conjunt de l'arc parlamentari i, especialment a Podem, per desbloquejar la investidura abans del 23 de setembre. En la visita a unes obres al túnel de Recoletos, el ministre de Foment en funcions ha assegurat que el PSOE és el menys interessat en anar a eleccions. "La ciutadania ja va votar". Ha replicat a Podem que, per superar la "desconfiança", el que cal és plantejar un acord "programàtic i polític". "La gent no demana qui forma part d'un Consell de Ministres sinó polítiques que atenguin els problemes del país", ha manifestat.El ministre d'Agricultura, Luis Planas, també s'ha pronunciat en aquesta línia. Acompanyat del mateix Sánchez, s'ha reunit amb representants del sector i ha remarcat la necessitat que hi hagi un govern "estable" tan aviat com sigui possible.

