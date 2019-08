La policia tanca al CIE de la Zona Franca nou sense sostre del Raval

La Guàrdia Urbana de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la policia nacional espanyola van desallotjar aquest dilluns els jardins dels Horts de Sant Pau, al barri del Raval, on hi dormien diverses persones sense sostre. Segons la versió policial, els cossos de seguretat van actuar per desordres públics i tràfic de drogues en aquesta zona. La policia va detenir nou persones i després de comprovar que no tenen regularitzada la seva situació administrativa i tenien antecedents, les ha traslladat al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca.Els cossos policials, a més, van identificar 29 persones i n'investiguen una altra per un delicte contra la salut pública. Segons el primer tinent d'alcaldia -i aquests dies alcalde accidental- Jaume Collboni, va ser un operatiu "contra les xarxes de tràfic de drogues a Ciutat Vella i al Raval" que entra dins la "normalitat".L'operatiu policial, però, ha generat crítiques des de la Fundació Arrels, que combat el sensellarisme a la ciutat. L'associació subratlla que als jardins vivien persones amb problemàtiques molt complexes i en situacions molt diverses, algunes des de feia més de quatre anys."Creiem que una operació policial sobre drogues no té perquè acabar desallotjant persones sense llar que fa temps que viuen en el mateix espai públic. Desplaçar les persones d'un lloc a un altre només trasllada la problemàtica però no la resol", adverteix l'entitat,Segons Arrels, a més, aquesta operació policial no és "puntual" i demana a les administracions que prioritzin l'acció social per davant de la policial a l'hora d'abordar el sensellarisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor