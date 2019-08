​Una forta tempesta obliga a evacuar 79 joves de campaments a la Pobleta de Bellveí

La forta tempesta caiguda ahir a la tarda a la Vall Fosca va obligar a evacuar un grup format per 79 nens i nenes d'entre 6 i 18 anys i 14 monitors que es trobaven de campaments al terreny d'acampada El Flamisell de la Pobleta de Bellveí, al terme municipal de la Torre de Capdella. Segons els Bombers de la Generalitat , cap de les 93 persones va estar en risc ni va necessitar assistència mèdica.Els Bombers van rebre l'avís a les 16:18h per part del grup de monitors, que alertaven que les fortes pluges havien deixat el terreny enfangat, les tendes xopes i algunes d'elles, fins i tot, afectades per la tempesta. Davant el risc que això suposava pels infants, van decidir confinar-se al menjador i esperar indicacions dels Bombers, que van desplaçar vuit dotacions a la zona d'acampada.Davant la impossibilitat de passar la nit a les instal·lacions, els Bombers van optar per evacuar el grup a Tremp. L'operació es va allargar unes dos hores i es va efectuar amb vehicles lleugers dels Bombers i els Mossos d'Esquadra, que van traslladar en diversos viatges els infants i els monitors al pavelló del Casal de Tremp. L'operatiu va finalitzar a les 21:38h.Els infants han passat la nit al mateix pavelló i aquest matí han estat traslladats novament a la Pobleta de Bellveí en autocar. L' Ajuntament de Tremp ha cedit les instal·lacions del pavelló i també ha gestionat l'estada del grup a la ciutat. També ha col·laborat en l'operatiu l'alberg de Tremp i la Creu Roja, que han cedit mantes lliteres i matalassos als afectats.

