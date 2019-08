La conselleria d'Economia ordena una retallada del 6% en el sector públic

La conselleria d'Economia ha ordenat una retallada del 6% en el sector públic, segons consta en una ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquest dimarts. L'ordre, signada pel vicepresident Pere Aragonès, afectarà empreses de titualritat pública com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) o bé l'Institut Català de Finances (ICF)."En cas que una entitat per raó d'atendre necessitats urgents i inajornables no pugui realitzar l'ajust, l'òrgan titular deldepartament a què està adscrita ha de procurar compensar aquest ajust amb la resta d'entitats del seu àmbit d'actuació", assenyala el text signat per Aragonès, de nou pàgines.Per garantir la mesura, la intervenció general de l'administració catalana, "amb caràcter cautelar", efectuarà una retenció per un import d'un 6% en el pressupost cada Departament "en les aplicacions pressupostàries corresponent a les transferències a les entitats".La mesura arriba quan queden tan sols dos mesos per a la presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2020, que el Govern vol aprovar al Parlament a partir de l'octubre. Aragonès encetarà converses amb tots els grups a partir del mes de setembre, quan els explicarà les línies mestres del projecte i les prioritats en la despesa.El compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, indica el document en la primera pàgina, és una "condició necessària per mantenir els períodes mitjans de pagament dins dels marges establerts per la llei" i, d'aquesta manera, "poder respondre adequadament als compromisos polítics adquirits i garantir la màxima capacitat executiva per part de la Generalitat".

