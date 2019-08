L'Ajuntament de Barcelona ja ha sancionat dotze propietaris per ús fraudulent de pisos protegits

L'Ajuntament de Barcelona ha inspeccionat 2.679 dels 16.000 pisos de protecció oficial de propietat que hi ha a la ciutat. D'aquests, en 358 casos s'han detectat indicis de mal ús, principalment pel fet d'estar buits o llogats sense autorització de la Generalitat o pel sobre del preu estipulat en aquests casos.La llei preveu que els pisos protegits siguin l'habitatge habitual dels seus propietaris i el no poden estar buits més de tres mesos sense causa justificada. D'altra banda, els propietaris no els poden llogar sense el permís del Govern. Per ara el consistori ha obert 60 expedients i ha multat 12 propietaris, que han abonat sancions entre 4.000 i 45.000 euros. L'import total recaptat per l'Ajuntament és de 127.000 euros.El consistori s'ha centrat en els pisos que més a prop són de perdre la seva etiqueta de protegits i les inspeccions continuaran. La competència per detectar possibles irregularitats depèn de la Generalitat i per això la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha instat el Govern a exercir-la. "Hem hagut de demanar les dades i una delegació formal de les competències", ha explicat la regidora.La inspecció municipal ha provocat que l'Ajuntament hagi regularitzat onze contractes de lloguer en pisos protegits, que estaven a un preu superior al permès per la llei i que hagi incorporat sis habitatges a la borsa pública.Els habitatges incorporats a la borsa municipal estan ubicats als barris de la Barceloneta, el Clot, Poble Sec i Vallbona.Martín també ha insistit en una altra de les demandes recurrents de l'executiu d'Ada Colau a la Generalitat i ha tornat a demanar al Govern que legisli perquè els habitatges protegits ho siguin de manera permanent.Ara, la protecció té data de caducitat i, a partir d'aquest moment, els propietaris poden vendre's els immobles a preus de mercat, la qual cosa fa que els pisos perdin la seva funció social.La regidora també ha aprofitat per tornar a reclamar a l'Estat que permeti als ajuntaments regular el preu de lloguer i que faci canvis en les polítiques fiscals per deixar d'afavorir l'acció dels fons d'inversió immobiliària, coneguts com a fons voltor.Molts d'aquests fons operen a través de societats cotitzades anònimes en el mercat immobiliari (Socimi) i la legislació els és favorable. La llei estatal que regula les Socimi es va aprovar el 2009 durant el govern del PSOE i es va modificar el 2012 ja amb el PP a la Moncloa. Des d'aleshores, les societats estan exemptes de pagar l'impost de societats. Un privilegi que la llei justifica per l'"impuls" del mercat de lloguer que assegura que genera la seva activitat.A més, des del 2005, les Socimi no són controlades per Hisenda sinó per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, després que el 2005 s'aprovés una proposta de CiU que va rebre el suport del PP, el PSOE i el PNB.

