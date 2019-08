L'ONU recomana menjar menys carn i no llençar aliments per fer front a l'emergència climàtica

Un canvi d'hàbits alimentaris d'abast mundial. Aquesta és la recepta de l'ONU per combatre l'emergència climàtica. El grup d'experts sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides (IPCC) ha aprovat aquest dijous a Ginebra l'informe Sòls i canvi climàtic , que proposa, entre altres mesures, menjar menys carn i no llençar aliments a les escombraries. L'estudi destaca que actualment prop d'un terç del menjar es perd o es malbarata. Només això ja provoca entre el 8 i el 10% de totes les emissions d'efecte hivernacle que genera l'ésser humà.D'altra banda, algunes dietes requereixen més aigua i més terra, i provoquen més emissions de gasos que augmenten l'escalfament global. Així ho apunta l'experta Debra Roberts, que reclama impulsar unes dietes amb aliments a base de grans, llegums, fruites i verdures, i amb aliments animals produiïs de manera sostenible "Això presenta oportunitats per limitar el canvi climàtic", ressalta.L'informe constata també que una gestió més bona del sol pot contribuir a aturar el canvi climàtic, tot i que no és l'única solució. Actualment, l'ésser humà utilitza prop d'un terç de les terres disponibles per a l'alimentació, i això és responsable d'un 23% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.Per tot plegat, l'informe de l'ONU ofereix recomanacions als governs perquè facin polítiques per canviar l'ús forestal i agrícola del sol. Recomana, per exemple, posar en marxa polítiques que redueixin el malbaratament del menjar i afavoreixin determinades opcions alimentàries. Això vol dir opcions amb menys carn i que redueixin la població obesa d'arreu del món.L'informe també conclou que la seguretat alimentària es veurà cada vegada més afectada pel canvi climàtic per culpa de la disminució del rendiment agrícola. Això provoarà un augment dels preus, una menor qualitat dels nutrients i interrupcions en la cadena de subministrament. L'impacte més important serà en aquells països amb pocs recursos de l'Àfrica, Àsia, l'Amèrica llatina o el Carib.Davant d'aquest escenari, l'ONU reclama prendre mesures per detenir la degradació de la terra i mantenir un escalfament global per sota dels dos graus. Tot i això, ressalta que un augment de la temperatura d'1,5 graus ja implica riscos relacionats amb la manca d'aigua, els incendis o la inestabilitat dels sistema alimentari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor