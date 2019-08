​«La casa de papel» es fa realitat: roben l'or de la Casa de la Moneda de Mèxic

L'atracament recorda el de la popular sèrie, salvant les distàncies. Foto: Netflix

La realitat supera la ficció, diu un dit. I és veritat, tal com s'ha pogut comprovar en un atracament a la Casa de la Moneda de Mèxic on han robat tot l'or. Un crim que, inevitablement recorda el cop del Professor i la seva banda a la sèrie de Netflix La casa de papel. El passat dimarts, una banda va assaltar la institució situada a Ciutat de Mèxic i va aconseguir escapar amb un botí de monedes d'or per valor de 50 milions de pesos, uns 2,3 milions d'euros... una quantitat for ça més modesta que l'aconseguida per Tòquio, Rio, Dénver i companyia a la popular sèrie de televisió.Sense les màscares característiques de Dalí ni els vestits vermells, la banda mexicana recorda sens dubte La casa de papel, especialment a la tercera temporada, on el grup planeja un cop per fer-se amb la reserva d'or del Banc d'Espanya.L'atracament va tenir lloc el matí, quan diversos membres de la banda van neutralitzar un vigilant de seguretat per accedir al complex. Un cop a dins, les monedes es van treure directament pel sostre amb un estudiat i meticulós procediment. A més, aquestes monedes no tenen número de sèries, per la qual cosa no poden ser rastrejades, un fet que ja deurien tenir en compte els atracadors.Els lladres mexicans van ser un xic més considerats que els personatges de la sèrie, ja que ningú va oposar resistència i no hi van haver ostatges.La policia sospita que part del personal de la Casa de la Moneda podria estar implicat en l'atracament. No és el primer cop que la Casa de la Moneda mexicana pateix un robatori. A la seva remodelació, el juliol de 2018, va ser assaltat, deixant pèrdues per un valor aproximat de 153.000 dòlars. La tercera temporada de La casa de papel ha rebentat tots els rècords . Més de 34 milions de persones ja han vist la tercera temporada de la popular sèrie de Netflix en poc més de dues setmanes des que es va estrenar.

