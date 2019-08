​Mor un «youtuber» a Alacant en un salt nocturn en paracaigudes que volia gravar per al seu canal

Un home de 29 anys ha mort a la matinada d'aquest dimecres a Sant Vicent del Raspeig (l'Alacantí) en no obrir-se el seu paracaigudes després de llançar-se des d'una cimentera quan pretenia gravar el salt per al seu canal de YouTube, segons informa el Diari la Veu. Segons han informat fonts pròximes al cas, la víctima tenia un canal en la plataforma d'Internet amb tan sols sis subscriptors que estava dedicat als esports de risc; sobretot, al salt de pont, així com a les pràctiques i vols en paracaigudes i parapent. D'aquesta manera, tenia la intenció de filmar el salt en plena nit després d'entrar al recinte de la cimentera, que se situa entre els termes municipals d'Alacant i de Sant Vicent del Raspeig.El sinistre va ocórrer entorn de les 00.55 hores i es va saber per la telefonada d'un amic que s'anava a llançar a continuació amb un altre paracaigudes.No obstant això, per causes que encara es desconeixen, el dispositiu d'obertura del paracaigudes va fallar i el "youtuber" va morir a l'instant, malgrat les maniobres de reanimació sanitàries.Al lloc van acudir unitats del SAMU, de la Policia Local, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional; cos aquest últim que s'ha fet càrrec de la investigació.Les fonts consultades no han concretat encara com van accedir a l'interior de les instal·lacions els dos paracaigudistes.

