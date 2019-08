Alejandro Fernández es mostra ara disposat a dialogar amb l'independentisme

El president del PPC, Alejandro Fernández, s'ha obert a "tornar a parlar" amb l'independentisme per reconduir la situació política actual, però ho ha condicionat a un abandonament de "les vies il·legals". En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha demanat "una renúncia explícita" a la unilateralitat, si bé ha considerat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "continua amenaçant amb la insurrecció permanent". "Tan de bo renunciessin a la il·legalitat de manera explícita i llavors es podria parlar amb tothom", ha insistit.Fernández també s'ha referit a la divisió de l'independentisme: "ERC ara mateix han passat a ser companys nostres en la gran casa dels botiflers", ha bromejat.No obstant això, ha assegurat que la resposta que cal donar al moviment sobiranista "és la llei". "Els dos milions d'independentistes es mereixen el mateix tracte que jo, ni millor ni pitjor, i és que se'ls digui la veritat: que no es pot incomplir la llei", ha continuat el líder popular, que ha demanat que es tracti els votants "com a nens petits".Així, creu que les reivindicacions independentistes s'han de canalitzar per les vies legals si aconsegueixen la majoria necessària, però ha rebutjat una reforma constitucional per desencallar el conflicte. "No es pot fer mai ad hoc o exclusivament per a un col·lectiu; ha de tenir una vocació genèrica per als 47 milions d'espanyols", ha subratllat. És per això que ha defensat que una modificació de la carta magna "hauria de plantejar-se amb el mateix esperit que l'any 1978".Sobre la idea d'una amnistia per als presos independentistes, ha rebutjat aquesta mesura i ha recordat que ja hi ha la figura de l'indult. "No crec que l'amnistia encaixi en absolut en l'escenari que vivim. Aquí a Espanya es va fer una amnistia després d'una dictadura i no és el cas que tenim sobre la taula", ha afirmat. En qualsevol cas, ha instat a acceptar la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 "sigui quina sigui".

