​Els termòmetres tornaran a tocar sostre aquest divendres

A finals de setmana la temperatura tornarà a pujar força i de cara a divendres, per exemple, es podrà arribar als 40 ºC als punts més càlids. pic.twitter.com/Vtcv0IjSqF — Meteocat (@meteocat) August 7, 2019

Aquest dijous l'ambient serà assolellat i molt calorós en general, tot i algunes nuvolades podrien deixar algun ruixat de tarda al Pirineu. La temperatura tornarà a pujar i s’espera un altre dia marcat per la calor, per sobre dels 35 graus en algunes zones de l’interior.Divendres bufarà vent de ponent i això farà que les temperatures pugin encara més. El mercuri tocarà sostre i podria superar els 40 graus en algunes zones.De fet, per aquest divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès diversos avisos per calor extrema que afecten la majoria de comarques catalanes : nord-est del país, Terres de l’Ebre, totes les comarques prelitorals, Ponent i Catalunya Central.El cap de setmana la tònica continuarà sent la calor, tot i que la temperatura baixarà lleugerament. A partir de dilluns, la calor remetrà força.

