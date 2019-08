El propietari del Reus demandarà Laporta, la Lliga i Joan Oliver

El propietari del Club De Futbol Reus Deportiu no tira la tovallola i vol arribar fins al final per solucionar la greu crisi que pateix l'entitat. Clifton Onolfo demandarà Joan Laporta, Joan Oliver i la Lliga, a qui acusa de ser els responsables de la davallada del Reus.Onolfo s'ha mostrat molt contundent en un comunicat dient que "estem lluitant per recuperar els diners retinguts per la Lliga, i els presumptament estafats per Oliver, Laporta i companyia", a qui diu que "van causar el problema". "Ells van causar les pèrdues i han de pagar. Ara les Corts Civils i Mercantils d'Espanya han de ser usades per fer la feina que els consells esportius no van fer per estar dominats per la Lliga", etziba.El propietari del club "promet que el 100% dels diners que rebrem de les demandes a Laporta, Oliver i la Lliga, menys les despeses, aniran destinats a tots els creditors, jugadors i treballadors".Per altra banda, destaca que estan batallant "pel nostre dret de jugar a 2a A o a 2a B" i carrega contra la Lliga dient que "va prendre els fons pertanyents a aquest club, va passar per sobre de la RFEF forçant l'alliberament de jugadors amb només 18 dies" i "causant 6,4 milions d'euros en pèrdues dels jugadors". També explica que es van confiscar 4,3 milions dels drets de TV i màrqueting del club i a més, la Lliga "reté dos milions d'euros de la inscripció a Segona a hauria d'haver estat utilitzat per acabar la temporada, mantenint el fair play i la competició" i a sobre, "retenint un milió d'euros del dret de l'equip que ha perdut la categoria".El mateix Onolfo destaca que ni el club ni la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) van reconèixer cap alliberament dels jugadors del primer equip i explica que "la principal raó per la qual es va comprar el club va ser el talent dels nostres jugadors". Sobre això, apunta que "encara no hem signat cap alliberament de les fitxes federatives de cap jugador i la federació per primera vegada va ser atropellada per alliberar jugadors a la meitat de la temporada per la coacció de la Lliga en cancel·lar els partits, i per tant fent-li un greu perjudici al nostre club i ciutat". Això, és una "situació sense precedents en la FIFA i la UEFA", lamenta.El propietari del club de la capital del Baix Camp manifesta que "ara ens demanen pagar dos milions pel dany que ells van causar quan el primer equip ni tan sols va jugar un minut durant l'època Onolfo".En el comunicat es deixa clar que volen arribar fins al final perquè "nosaltres no podem deixar que aquesta situació disruptiva segueixi generant perjudicis per als empleats, els jugadors, les seves famílies, els creditors, els nous propietaris i la gran ciutat històrica de Reus que ha patit tant". El text acaba dient que "qui detindrà la Lliga de fer això una o dues vegades per temporada basant-se només en els seus interessos?".

