VÍDEO El Barça s'imposa al Nàpols en el primer assalt americà (2-1)

Junior Firpo ha debutat amb el primer equip del Barça Foto: FC Barcelona

L'equip titular del Barça a Miami Foto: FC Barcelona

Quart partit de pretemporada i tercera victòria per al Barça 2019/20. Dos bons xuts de Sergio i Rakitic des de la frontal de l’àrea han decidit aquesta matinada el primer dels dos assalts en territori nord-americà entre el Barça i el Nàpols (2-1). Els 57.062 espectadors que han presenciat el partit en directe al Hard Rock Stadium de Miami han tornat a veure, doncs, una victòria culer, com ja va passar en el clàssic contra el Reial Madrid d’ara fa dos anys.El de Miami també ha estat el primer partit com a blaugrana de Junior Firpo. El lateral esquerre ha compartit equip durant el primer temps amb Neto, Wagué, Todibo, Umtiti, Sergio, Rakitic, Riqui Puig, Carles Pérez, Griezmann i Suárez. Ha estat una primera meitat igualada: vuit xuts a porta per als dos equips i possessió i passades pràcticament empatades.Griezmann ha estat el primer en avisar abans de la resposta del Nàpols, que ha vist com Neto evitava miraculosament el gol d’Insigne. El públic de Miami recolzava majoritàriament els blaugrana amb crits de "Baaarça, Baaarça!" i, prop del descans, ha pogut celebrar un gol culer. Sergio superava Meret amb un xut col·locat des de la frontal. L’alegria culer duraria dos minuts, fins el gol en pròpia d’Umtiti, després d’una jugada individual de Callejón.Ernesto Valverde duria a terme dos canvis a la mitja part: Abel Ruiz i Rafinha per Griezmann i Suárez. Precisament el primer tindria una doble bona oportunitat només iniciar-se el segon temps, després d’una internada per banda esquerre de Carles Pérez, el protagonista del segon amistós de la pretemporada amb un doblet de gols contra el Vissel Kobe.Es produirien més rotacions a falta de 25 minuts per al final, quan entrarien al camp Semedo, Piqué, De Jong i Dembélé. El francès gairebé marcaria en la seva primera intervenció: la seva rematada des de la frontal s’ha estavellat al pal. Com al primer temps, Neto tornaria a ser providencial sota pals.Finalment, qui decantaria la balança seria Ivan Rakitic. Un bon xut seu des de la frontal, després d’un refús local, segellaria el triomf blaugrana a Miami. El primer assalt és blaugrana. Dissabte, a Michigan, segon round i últim test de pretemporada per al Barça abans de l’inici de la competició oficial.

