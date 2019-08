El sindicat de manters acusa l'Ajuntament i el Govern de «passar-se la pilota» sobre la persecució policial

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona ha traslladat aquest dimecres el seu malestar a l'Ajuntament de Barcelona pel nou operatiu policial permanent contra la venda ambulant, actiu des de la setmana passada i coordinat amb el Govern i l'Estat.El portaveu del sindicat, Lamine Sarr, assegura que durant la trobada els tinents d'alcaldia Jaume Collboni i Janet Sanz -que exerceix d'alcaldessa en funcions- han responsabilitzat la Generalitat de l'impuls del nou dispositiu. En la darrera junta de seguretat local, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va traslladar al consistori una proposta de pla de seguretat a Barcelona, que considerava els manters com un focus d'inseguretat i que el govern de Colau avalar.Un cop iniciat l'operatiu -i amb el tinent d'alcaldia Albert Batlle al centre de la polèmica- Collboni, Sanz i la mateixa Colau han reiterat en declaracions públiques que els venedors no representen cap amenaça per a la seguretat.En la reunió d'aquest dimecres l'Ajuntament s'ha compromès a convocar la setmana que ve una taula que serveixi per abordar els problemes socials i d'ocupació als quals s'enfronten els manters. Això sí, fonts municipals mantenen que el consistori no permetrà la venda ambulant. Un extrem que manté allunyades les postures de les dues parts, ja que els manters aspiren a disposar d'un espai a la ciutat on desenvolupar la seva activitat.

