VÍDEO Palma es concentra per mostrar el seu rebuig a Felip VI al palau de l'Almudaina

Llaços grocs davant el Palau de l’ Almudaina. Comença la concentració de protesta contra la presencia Reis a Palma. A l’interior del palau, Felip VI ha convidat prop de 600 persones a una recepció. pic.twitter.com/Iz6NJN3LO4 — Margalida Solivellas (@margasoli) August 7, 2019

📣 Ja som a s'esplanada des Palau de l'Almudaina, esperant el Rey Felip VI. ¡Encara ets a temps d'acompanyar-mos! 👍🏻💪🏻 pic.twitter.com/ILoeFIm1se — Societat Civil Balear (@SCBalear) August 7, 2019

Desenes de persones han decidit concentrar-se aquest dimecres al vespre contra la família reial davant del palau de l'Almudaina de Palma, lloc on Felip VI ofereix la recepció oficial a les autoritats. L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha estat la convocant d'aquesta concentració per mostrar el rebuig a la monarquia espanyola i el seu suport als presos polítics i exiliats.També s'han concentrat el sector partidari dels Borbons convocats per Societat Civil Balear.

