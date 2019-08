Els Mossos alerten que hi ha noves víctimes de l'estafa del fals advocat

Et truca qui diu ser l’advocat del teu fill perquè ha tingut un accident greu i li has de pagar diners per no entrar a presó? És una estafa, no paguis res #VetllemPelsNostres pic.twitter.com/dIW8DGP26j — Mossos (@mossos) June 1, 2019

Els Mossos d'Esquadra alerten que han detectat nous casos de l'estafa del fals advocat. La policia catalana ja va avisar fa un parell de mesos, a través de les xarxes socials, que havia aparegut una nova estafa i que les víctimes potencials eren la gent gran.L'estafa consisteix en el fet que una persona truca a les possibles víctimes dient que és advocat i que el seu fill està detingut perquè ha provocat un greu accident i els diu que per evitar que entri a la presó han d'abonar una quantitat de diners. Davant d'aquest escenari, la gent sense dubtar-ho paga per evitar que passi res al seu familiar.Els mossos demanen que es torni a fer difusió de l'alerta i que sobretot s'avisi a la gent gran perquè no caiguin en aquesta estafa.

