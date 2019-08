Agressió homòfoba al Tarragonès: una desena de persones apallissen un jove

Un jove de 19 anys va ser víctima d'una agressió homòfoba als Pallaresos (Tarragonès). Es tracta d'un noi, veí del barri de Sant Pere i Sant Pau, que va ser apallissat per un grup de persones en el marc de la festa major, a la zona del Parc de la Font de la Mina.Els fets haurien passat la matinada de divendres a dissabte, segons avança TarragonaDigital . La víctima de l'agressió va tenir una "petita" discussió amb una noia. Quan tot semblava que s'havia acabat, un grup de persones, almenys una desena, el van començar a insultar i agredir, inclús quan era a terra i no es podia aixecar. Segons el mitjà, mentre l'agredien, els agressors cridaven "els homosexuals no hauríeu d'existir" o "gai de merda".L'Observatori Contra l'Homofòbia ja ha ofert ajuda al jove després de conèixer el cas. La mare hauria estat la persona que els ha explicat l'agressió. Els fets estan denunciats als Mossos d'Esquadra des de diumenge passat.

