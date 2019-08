La ciclista olímpica Marta Vilajosana carrega contra un article sexista sobre la dona i el ciclisme

Articulo de la revista Cosmopolitan sobre el ciclismo femenino. Deberian saber que las mujeres ciclistas ni vestimos así, ni pedaleamos en esas “poses”. Un poco de respeto a la mujer ciclista que practica este deporte. No somos así! Indignante y vergonzoso! pic.twitter.com/JMgkTB1jIP — Marta Vilajosana (@martavilajosana) August 4, 2019

Un ejemplo más del desprecio y la discriminación que sufre la mujer deportista. — Nosotras (@NosotrasSD) August 5, 2019

Misma pose???? Poco sabes de ciclismo...Fijate como agarra el manillar la de la revista, si la danesa Linda Willumsen que has puesto el ejemplo se cogiera asi subiendo ya estaria con los dientes en suelo. No he visto nunca ninguna mujer, ni hombre, agarrarse asi! — Marta Vilajosana (@martavilajosana) August 5, 2019

Continuem amb propagandes masclistes.. com volen pretendre acabar amb aquesta lacra si no paren de donar aquests valors com positius? — Teixidora x la República (@NuriaSanchezCho) August 7, 2019

Pues deberian saber que el uso del casco y algunos otros accesorios son de obligacion por ley, aun para dar un paseo! — Marta Vilajosana (@martavilajosana) August 6, 2019

La ciclista catalana i olímpica Marta Vilajosana ha contestat de forma molt contundent contra un reportatge publicat a la revista Cosmopolitan sobre el ciclisme "femení": "Haurien de saber que les dones ciclistes ni vestim així ni pedalegem en aquestes posicions. Una mica de respecte cap a la dona ciclista que practica aquest esport. No som així! Indignant i vergonyós", ha escrit l'esportista en un missatge a Twitter, acompanyat de la imatge de l'article publicat.A la imatge que apareix a la revista s'hi veu el titular "T'apuntes al cycling?" i, just darrere, hi ha una noia d'esquenes amb uns pantalons molt curts. En una altra de les pàgines [compartida també per Vilajosana] s'hi veu una noia en bicicleta, posant per la foto. Milers de seguidors de la catalana han mostrat el suport a les seves paraules, però també hi ha hagut casos de persones -homes- que han volgut encendre el debat. Vilajosana n'ha contestat alguns.

