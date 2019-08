Un conductor mor en sortir d'una carretera i caure per un barranc a la Noguera

Un home de 57 anys ha mort aquest dimecres en un accident de trànsit a la C-1412b a Baronia de Rialb (Noguera), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, un tot terreny amb dos ocupants ha sortit de la carretera i s'ha precipitat per un barranc.Com a resultes de la caiguda, el conductor del vehicle ha perdut la vida. L'altre ocupant no ha resultat afectat, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La policia ha rebut l'avís del sinistre a les 14.20 h d'aquest dimecres.Fins al lloc s'han traslladat tres patrulles del cos de Mossos d'Esquadra i un helicòpter i una ambulància medicalitzades del SEM. Amb aquesta ja són 99 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.

