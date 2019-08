Aquestes cinc coses que fas per estalviar bateria del mòbil no serveixen per a res

Tu tampoc fas servir el mòbil mentre s'està carregant? Evites deixar-lo endollat durant la nit per por de que s'escalfi la bateria? Doncs no pateixis, perquè hi ha algunes accions que segurament es podries estalviar ja que els mòbils estan preparats per sobreviure al que precisament tu tems. Aquestes són cinc de les deu coses que RAC1 aconsella no fer amb l'smartphone.

