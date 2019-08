VÍDEOS Els turistes lloguen barques a Menorca sense tenir titulació i no paren d'enfonsar-les

Rescat de tripulants de una barca de lloguer enfonsada sensa patro costa sur

Video pasat per wassap. @menorcaaldia pic.twitter.com/jOGQyouDbf — #menorca_photo_natura (@BepGomila) August 6, 2019

En només dos dies ja s'han enfonsat quatre barques de lloguer sense titulació a Menorca i s'han hagut de rescatar 16 persones, inclosos nens, segons recull El Confidencial . Una de les últimes barques que va acabar al fons del mar va ser per culpa d'un selfie, i els quatre ocupants van haver de ser rescatats.Segons el diari, després són els professionals que es dediquen al lloguer d'aquests vehicles o a les excursions marítimes els que han de salvar els turistes que s'han quedat encallats o que han fet bolcar la barca perquè estaven despistats amb el mòbil o perquè van massa de pressa. Cada dia té lloc algun episodi d'aquest tipus, i segons els treballadors, en tres o quatre anys s'han triplicat les empreses de lloguer d'aquestes barques. Creuen que algun dia "hi haurà una desgràcia". El Confidencial esmenta que el perfil de les persones que enfonsen les barques són sempre el mateix: grups d'amics joves o famílies amb nens que volen gaudir del mar. I les tarifes són suculentes: per menys de 100 euros es pot llogar un d'aquests vehicles per quatre hores, amb un motor de 15CV, que permet arribar als 10 nusos. Segons els professionals que treballen en el sector, fins que l'administració no ho reguli "hi haurà perill".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor