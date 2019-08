Tot a punt a Manlleu per la Festa Major i l'arribada del Serpent

A la Festa Major de Manlleu no hi faltaran espectacles infantils, un concert-vermut amb el Manlleuet Jazz Quartet, el correfoc amb la Colla de Diables Els Serpents de Manlleu i la Colla de Diables de les Corts de Barcelona o el fi de festa amb l'Orquestra Maravella, entre moltes altres activitats, també de paral·leles, com la Jornada de Portes Obertes al Museu del Ter o les visites al campanar.Del 9 al 18 d'agost també tindrà lloc la, que un any més presenta ​una extensa programació que omplirà aquests 10 dies amb nombroses activitats, molta música i disbauxa.