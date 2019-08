Diversos investigats per una protesta a Lledoners cremen les citacions judicials

Part dels investigats per una protesta el passat mes de febrer al centre penitenciari de Lledoners han recollit aquest dimarts les citacions judicials a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sabadell, la ciutat on resideixen.Es tracta de tres membres del col·lectiu conegut amb el nom de "Les 9 de Lledoners", que l'1 de febrer van ser identificats quan intentaven impedir la sortida del comboi dels presos polítics quan havien de ser traslladats a Madrid, on havia d'iniciar el judici al procés català al Tribunal Suprem.En les citacions recollides aquest dimarts se'ls informa que, donat que no es van presentar a les primeres citacions el passat 15 de maig, se'ls torna a cridar a declarar els dies 8 i 9 de setembre a Manresa, on hi ha el jutjat que instrueix la causa. Després de recollir les citacions, els joves les han cremat.

