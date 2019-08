El calbot de Gerard Piqué al Reial Madrid sobre la Champions

📡 @3gerardpique sobre un possible retorn de Neymar Jr: "És un grandíssim jugador que coneix el vestidor, la ciutat i el Club. És una operació molt complicada i ha de ser ell qui es manifesti" pic.twitter.com/9tU01URJmW — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 6, 2019

El blaugrana Gerard Piqué ha estat el protagonista aquest dimecres d'un calbot al Reial Madrid, fent referència a la Champions. El jugador del Barça ha dit, en roda de premsa, que el seu equip "no llança ni la Lliga ni la Copa, com fan altres equips, per centrar-se en la Champions". Com recull RAC1 , Piqué ha assegurat que el trofeu més important del futbol europeu "és molt complicat" i depèn d'estar bé en moments claus. En aquesta línia, ha defensat que al Barça "no li agrada jugar a la ruleta russa".El Barça i el Nàpols s'enfrontaran aquesta matinada en el quart partit amistós de pretemporada, a Miami (Estats Units).

