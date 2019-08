L'Ajuntament de Barcelona acorda amb els manters crear una taula de negociació

L'Ajuntament de Barcelona i els venedors ambulants comencen a negociar. Després de setmanes de polèmica per la presència dels manters als carrers de la ciutat i les solucions que s'hi poden aplicar a les problemàtiques que envolten el fenomen, aquest dimecres el els tinents d'alcaldia Jaume Collboni i Janet Sanz han mantingut una trobada amb representants dels venedors ambulants.En aquesta reunió, segons fonts del govern municipal, han acordat convocar per a la propera setmana una taula que tracti "de forma integral les polítiques d'ocupació i d'emergència social per abordar la problemàtiques de les persones que exerceixen la venda ambulant no autoritzada a la ciutat".Pocs detalls més han transcendit de la trobada, però des de l'Ajuntament han volgut reiterar "que la venda ambulant no autoritzada no és possible a la ciutat" i insistir en "el seu compromís de mantenir i reforçar totes aquelles polítiques destinades a buscar solucions laborals i socials per aquestes persones, amb especial atenció a les més vulnerables".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor