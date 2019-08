Cervesa gratis a canvi de burilles de cigarretes: l'oferta d'una guingueta de Castelldefels

La guingueta Tibu-Ron de Castelldefels oferirà una cervesa o un refresc gratuït a canvi d'un got ple de burilles de cigarretes, per tal de reafirmar el seu compromís mediambiental, ha informat el recinte en un comunicat aquest dimecres.A més, han substituït els gots i les palletes de plàstic per altres fabricats amb material 100% biodegradable, l'àcid polilàctic (PLA), i amb aquest any es compleix la cinquena vegada que l'establiment ofereix una beguda gratis a canvi d'un got ple de burilles.Segons dades de Greenpeace, cada any els mars i oceans són receptors de fins a 12 milions de tones d'escombraries, en gran part plàstics, i per tal de no contribuir a aquesta problemàtica la guingueta ha posat en marxa una campanya per reduir l'ús d'aquest material del seu establiment, i en conseqüència també de la platja.

