Detinguts cinc joves per violar en grup una noia a Benidorm

Cinc joves francesos d'entre 18 i 19 anys han estat detinguts aquest dimecres com a presumptes autors d'una violació en grup a una noia noruega de 20 anys i per fer tocaments a una altra noia, de la mateixa edat i nacionalitat, segons informen diversos mitjans. Els detinguts estaven de vacances a Benidorm i, a través d'una xarxa social, haurien conegut les noies. Les agressions es van produir el dia abans del seu viatge de tornada a França, per aquest motiu la investigació va accelerar-se tan bon punt les noies van denunciar els fets.Segons recullen diversos mitjans, les noies van descriure els cinc agressors i gràcies a les imatges de la mateixa xarxa social ha estat possible identificar-los ràpidament. Les agressions haurien tingut lloc a l'apartament on s'allotjaven els joves. A les 01:45 de la matinada la policia d'Altea va rebre la trucada del Centre de salut d'Alfaz de Pi, on estaven sent ateses les noies. Immediatament després de l'interrogatori dels agents per conèixer els fets, es va iniciar la cerca dels joves. A les 04:30 ja estaven tots detinguts.Les dues joves van ser traslladades a un hospital de la zona per ser sotmeses a un reconeixement exhaustiu. Pel que fa als homes, la investigació roman oberta amb l'objectiu de determinar exactament el grau de participació de cadascun d'ells. Passaran a disposició del Jutjat de guàrdia de Benidorm aquest dijous.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor