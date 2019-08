2) Este es EEUU.

Un pais que en 2012 se han asesinado 4300 latinos y negros en las carceles por la policia.

Un pais que habla de la democracia pero ataca contra los DDHH de los paises y las razas.

Este es EEUU con un gobierno que no es dictador!!!!#TrumpDesbloqueaVenezuela pic.twitter.com/42f8rOdMtW — Contra Imperialismo (@NoImperialismo) August 7, 2019

"Vergonya innecessària". La policia de Texas s'ha disculpat després que una imatge on es veuen dos policies blancs a cavall portant lligat amb una corda i emmanillat un home negre es fes viral a les xarxes socials. La fotografia ha generat una gran polèmica i indignació entre la població, que l'ha comparat amb els temps de l'esclavatge.El cap de policia de Galveston (Texas), va reconèixer que els agents havien actuat de forma incorrecta en aquell cas, tot i que va justificar el procediment en alguns escenaris. En aquesta línia, el policia va assegurar que no hi havia una "mala intenció" al darrere i que, arran dels fets, ha canviat la política del departament per evitar de nou aquesta tècnica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor