Rosario i Adexe&Nau tanquen aquest cap de setmana el Festival de Música de Cambrils

El 45è Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) ja encara la seva recta final i ho fa amb quatre concerts que serviran per omplir el Parc del Pinaret. Del 25 de juliol a l'11 d'agost el gran escenari instal·lat en el ja tradicional espai del municipi haurà acollit 11 concerts. Després de les actuacions de Sara Baras, Fangoria, Momo (Tribut a Queen), Els Pets, Diego El Cigala, Álvaro Soler i Rozalén, arriben les quatre últimes que serviran per tancar aquesta 45a edició.Aquest dijous serà el torn de Vanesa Martín, que presenta "Todas las mujeres que habitan en mí", a les 22h. La cantautora torna als escenaris amb la seva nova gira “Todas las mujeres que habitan en mí” després de l’exitosa “Munay”, una de les gires més importants de l’any passat a Espanya de la qual van poder gaudir més de 200.000 persones. Aquest treball és només l’última prova de com la malaguenya ha conquistat al públic espanyol amb el seu talent vocal i sobretot amb la seva habilitat compositiva.Després arribarà SAU30, gira 30è Aniversari, el divendres a les 22h. SAU30 és el projecte que retornarà als escenaris, dues dècades més tard de la seva desaparició, a tot l’equip que formava part de la popular banda osonenca. Músics, tècnics, road mànagers i, en definitiva, la mateixa estructura que els va convertir en un dels grups més importants de l’escena catalana. Una oportunitat única per reviure els grans èxits d’una de les bandes essencials del nostre país.El tercer concert de la setmana, i penúltim del festival, serà el protagonitzat per Rosario el dissabte, que arriba al Baix Camp amb la gira "Noches de Gloria", a les 22 h. Rosario arriba en un moment molt dolç de la seva carrera. Amb 25 anys de trajectòria, la petita dels Flores va viure l’estiu de 2017 una gran nit de glòria al Teatro Real de Madrid acompanyada d’amics com José Mercé, Niña Pastori o Ana Torroja i amb els seus èxits de sempre, en una actuació que ha quedat per la història en forma de nou disc.El festival abaixarà el teló amb l'actuació d'Adexe & Nau, que arriben a Cambrils amb la gira "Indiscutibles World Tour", l'11 d'agost a les 21h. Els dos germans canaris de 13 i 16 anys són actualment els artistes espanyols amb més reproduccions en YouTube. Els seus vídeos superen els 3.000 Milions de reproduccions i tenen més de 8,5 Milions de subscriptors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor