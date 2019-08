Salvini amenaça l'Open Arms: «Estem preparats per confiscar el vaixell»

🔴 La Open Arms è da sei giorni nel Mediterraneo e ora minaccia di entrare in Italia. Avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna, il Paese della ong, che ha dato la bandiera alla nave e dove alcuni sindaci si sono esposti a favore dell’accoglienza. pic.twitter.com/FJoJHixmp0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 7, 2019

El primer ministre italià, Matteo Salvini, ha amenaçat directament aquest dimecres el vaixell Open Arms, que fa sis dies que navega pel Mediterrani central amb 121 persones rescatades a bord sense poder atracar en cap port . Salvini ha assegurat que Itàlia està preparada per "confiscar" el vaixell, després que aquest dilluns el senat aprovés una nova llei antiimmigració que preveu penes de presó i multes de fins a un milió d'euros per a les embarcacions que entrin sense permís en aigües italianes.Salvini ja va amenaçar a finals de juny la capitana del vaixell alemany Sea Watch 3, Carloa Rackete, que finalment va atracar al port de Lampedusa amb 40 migrants a bord. Va ser detinguda però finalment va ser posada en llibertat sense càrrecs, La jutgessa encarregada del seu cas va determinar que Rackete havia complert amb el seu deure.El precedent, però, no atura Salvini, que ara retreu a l'Open Arms que no s'hagi dirigit cap a Espanya, a qui qualifica com "el país de les ONG". El primer ministre acusa l'Open Arms de voler fer una "provocació política" i de voler "transferir immigrants il·legals a Itàlia". Aquest dimecres el capità de l'Open Arms, Òscar Camps, avisava en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'embarcació entraria a Itàlia "si hi havia problemes greus a bord".Salvini, doncs, insisteix amb la seva política de ports tancats, a la qual també s'ha sumat Malta, mentre que els països de la Unió Europea encara no han arribat a cap acord per gestionar el desembarcament i posterior acollida de persones migrants que naufraguen al Mediterrani Central.

