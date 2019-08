VÍDEO Neix el primer linx al Pirineu català des de fa més d'un segle

Es presenta a #MonNaturaPirineus la primera cria de #gatillop (#Lynxlynx) nascuda als Pirineus des de fa un segle. Espècie autòctona que es va extingir al #PNAltPirineu i Pirineus a inicis del segle XX. Nascuda en captivitat, la podeu conèixer al centre de fauna de #PlanesdeSon pic.twitter.com/0I1vbomtyU — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) August 7, 2019

El Centre de recuperació de fauna de MónNatura Pirineus, al Pallars Sobirà, compta des de fa dos mesos amb un nou linx de l'espècie Linx Europeu o Linx Boreal, espècie extingida en aquesta zona. Es tracta del primer animal d'aquesta espècie que ha nascut als Països Catalans des de fa més d'un segle. L'animal, que es troba en perfecte estat de salut, va néixer el passat 28 de maig, és un mascle i actualment pesa uns 800 grams.Els pares del cadell són dos linxs que van néixer en captivitat el maig del 2008 en un zoològic de Galícia, i van ser traslladats al centre de MónNatura Pirineus l'agost del mateix any. Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha remarcat la importància d'aquest naixement i ha explicat que aquest linx reforçarà la tasca d'educació ambiental que es fa en aquest centre.Rafa ha explicat que els pares del cadell de linx ''fa onze anys que estan al centre i és el primer cadell que han tingut, i de manera totalment natural''. Els tècnics pensaven que la mare tenia problemes d'infertilitat i el naixement del linx ha estat una "veritable sorpresa". Ara, el pare i la mare estan separats i no s'espera que en un futur tornin a criar.En aquests onze anys, més de 100.000 persones han visitat el centre de Fauna de MónNatura Pirineus i han pogut conèixer la parella de linxs. D'aquesta manera el centre contribueix en la seva tasca pedagògica i de sensibilització.La cria de moment no té nom. Coincidint amb l'inici del curs escolar s'iniciarà una campanya d'educació ambiental amb les escoles de la comarca i els seus alumnes seran els encarregats de batejar la cria de linx. El linx al Pirineu, i de manera concreta al Pallars Sobirà, s'anomena gat-i-llop.Verdaguer en un dels seus llibres ja va citar aquest animal i l'anomena "llop cerver" o "gat-i-llop". En la descripció que en fa diu que "és com un gosset, més gros que un gat. Té unes urpes com ganxo de romana que es claven en los englevats". Ara la cria de linx pesa uns 800 grams però adult pot arribar a pesar uns 30 quilos.Rafa ha sentenciat que "aquest linx serà un perfecte ambaixador d'aquesta espècie i recordarà als visitants el paper que van tenir en un passat als boscos del Pirineu" i deixarà a la imaginació el que poden tornar a tenir en un futur. A la Val d'Aran, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb la col·laboració del Consell General d'Aran, volia alliberar tres exemplars l'any 2016. Finalment es va desistir d'alliberar els exemplars de linx boreal a la Val d'Aran, després de constatar que no hi havia acord per fer-ho amb part dels ramaders de la val.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor