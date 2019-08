La mediació acaba sense acord i es manté la vaga a l'aeroport del Prat

La darrera reunió que han mantingut aquest dimecres els vigilants de l'Aeroport del Prat i l'empresa adjudicatària del servei Trablisa per evitar la vaga indefinida a partir de divendres ha acabat sense acord. L'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha lamentat que la negociació amb l'empresa ha estat "impossible" i que Trablisa "no té cap intenció d'arribar a un acord favorable amb els treballadors".La proposta que ha fet l'empresa en la trobada que les parts han mantingut als serveis territorials del Departament de Treball tampoc ha inclòs les demandes de cobrar un euro més per hora ni una plaça d'aparcament.Els treballadors celebraran aquest dijous una assemblea en què previsiblement votaran a favor d'anar a la vaga a partir de la mitjanit de divendres. Precisament, aquest dimarts el govern espanyol va dictar els serveis mínims, que seran del 90%, fet que va aixecar les crítiques dels vigilants en considerar que són "abusius".L'assessor del comitè de vaga ha subratllat que la proposta de l'empresa és "mínima" ja que no compleix amb "res del que demanen els treballadors". En aquest sentit, ha lamentat que l'empresa estigui "tan ferma" amb el suport d'Aena i de la delegació del govern espanyol."Tot són pilotes fora", ha retret Giménez a la direcció de Trablisa, tot afegint que en cas que l'assemblea decideixi aquest divendres que manté la vaga, "s'intentarà" complir els serveis del 90%, malgrat la manca de personal per fer-ho, ja que molts treballadors estan de vacances o de baixa. Amb tot, l'assessor de vaga ha apuntat que l'empresa s'ha compromès a pagar els plusos dels sous dins de la nòmina dels mesos pertinents a partir d'octubre i a revisar la paritat en la contractació.Al seu torn, la directora de Recursos Humans de Trablisa, Pilar Albacete, ha defensat que l'empresa ha complert amb el que s'havia acordat a la reunió de la setmana passada i ha donat solucions "a totes les qüestions operatives". Així mateix, Albacete ha criticat que el comitè de vaga s'hagi "enrocat" en la qüestió econòmica i li ha demanat que valori els "esforços" que està fent l'empresa per arribar a un acord.Trablisa reitera que està complint amb el conveni col·lectiu i amb el laude dictat el 2017, aleshores sota la direcció de l'adjudicatària Eulen. "Demanem al comitè de vaga que abandoni la convocatòria de vaga i torni a la via negociadora per no perjudicar els treballadors ni els usuaris de l'aeroport de Barcelona", ha reblat Albacete.Els vigilants dels controls de seguretat cridats a vaga, uns 500, es reuniran aquest dijous en assemblea per valorar la proposta de l'empresa i decidir si mantenen la vaga indefinida prevista per aquest divendres. Entre les principals reivindicacions dels treballadors, hi ha la demanda de més paritat en els llocs de feina i rotacions de plantilla per repartir la càrrega de feina. A més, reclamen un increment salarial d'un euro a l'hora i una plaça d'aparcament gratuïta durant la jornada laboral.

