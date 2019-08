Sánchez constata el divorci amb Podem: «La desconfiança és recíproca»

Los datos económicos son francamente positivos y las previsiones señalan que España seguirá creciendo por encima de la media europea. Pero no podemos fiar todo al ciclo económico. Nuestro país necesita reformas para intensificar la creación de empleo y seguir progresando. pic.twitter.com/8O8CUIZZDe — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 7, 2019

El rei Felip VI ha rebut aquest dimecres al migdia Pedro Sánchez al palau de Marivent, a Palma, on passa un any més les vacances d'estiu. La trobada d'enguany entre el monarca i el president espanyol en funcions s'ha produït en un moment de plena incertesa sobre la investidura: Sánchez encara no disposa dels acords per ser escollit al Congrés dels Diputats i Felip VI manté sense data la nova ronda de contactes amb tots els grups per proposar-lo de nou com a candidat. La repetició electoral segueix sobrevolant el context, especialment perquè continua la "desconfiança recíproca" entre el PSOE i Podem, que no es van posar d'acord a finals de juliol al Congrés.Sánchez ha comparegut davant dels mitjans després del despatx amb el rei i abans de tornar-s'hi a reunir per dinar. "Existeix una situació de bloqueig", ha assenyalat el líder del PSOE, referint-se a la investidura fallida. "El monarca ja va dir que la majoria d'espanyols no volen repetir eleccions, qüestió que compartim. I el 28-A els ciutadans ja van expressar-se a favor d'un govern progressista liderat pels socialistes", ha determinat el president en funcions. La negociació, ara, és sobre "continguts". I, dins d'aquestes noves vies d'acord, Sánchez ha citat un acord de legislatura o bé un pacte que només sigui d'investidura amb la vista posada en els de Pablo Iglesias.El líder del PSOE es troba immers en una sèrie de reunions amb agents econòmics i socials, i en "tots els contactes" s'hi troba "la petició urgent de la constitució d'un govern" a Espanya. "Hi ha urgència per resoldre problemes, que es poden solucionar amb uns nous pressupostos o amb modificacions de lleis", ha assenyalat Sánchez. "El que volem és senzill: crear les bases d'un programa obert per una proposta política progressista i comú per posar damunt la taula de les formacions parlamentàries susceptibles de votar la investidura", ha apuntat Sánchez. Amb qui no es trobarà, com en l'anterior, ronda, és amb els representants d'ERC i de Junts per Catalunya (JxCat).El president en funcions també ha ressaltat la necessitat que el futur executiu no depengui dels partits independentistes, i ha tornat a demanar a PP i a Ciutadans l'abstenció en una hipotètica sessió d'investidura abans del 23 de setembre. "El país no mereix anar a eleccions", ha asseverat el líder del PSOE, que s'ha compromès a treballar "fins a l'últim dia" per evitar els comicis. "Demano als conservadors que assumeixin la seva responsabilitat, perquè no hi ha alternativa possible. Per això els demano l'abstenció, per no dependre dels independentistes", ha apuntat."La reunió amb el rei ha estat cordial, com ha de ser", ha apuntat Sánchez, que ha indicat que s'han tractat els últims aspectes dels consells de ministres i també l'actualitat política i econòmica. En aquesta carpeta, el líder del PSOE ha apuntat que malgrat la "moderació" en el creixement, les grans xifres avancen a un ritme més alt que la mitjana europea. "L'any que ve seguirà sent així", ha apuntat Sánchez, que s'ha felicitat pel "sostre històric" de treballadors afiliats a la Seguretat Social.El PP va obrir dilluns per primera vegada la porta a demanar al PSOE que proposi un altre candidat que no sigui Sánchez i, d'aquesta manera, desbloquejar la investidura. Una opció que els socialistes ni tan sols volen tenir en consideració -"desvarien", ha diagnosticat Carmen Calvo, vicepresidenta en funcions i negociadora del PSOE-, perquè encara aspiren a tenir el suport de Podem per poder governar. Aquest cop sense formar un govern de coalició , com es va intentar abans de la primera investiduraLa via escollida per Sánchez és la portuguesa, és a dir, amb un executiu del PSOE que tingui el suport parlamentari dels de Pablo Iglesias gràcies a un acord programàtic. La data límit per a la investidura, si no es vol anar a eleccions, és el 23 de setembre. Els socialistes només poden mirar cap a Podem i els independentistes -ERC manté que no bloquejarà la investidura, com ja va fer amb l'abstenció del juliol -, perquè Ciutadans ha fet del no a Sánchez el pilar de la seva estratègia política a curt termini.

