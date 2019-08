La Lliga Democràtica es constitueix com a partit i Astrid Barrio n'assumeix la presidència

La Lliga Democràtica ja s'ha constituït com a partit polític. Així ho han fet públic els seus impulsors en un comunicat, en el qual es detalla que la formació estarà presidida -de forma provisional- per Astrid Barrio. La politòloga serà la màxima referència de la nova formació "catalanista no independentista" i l'expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch exercirà de secretari general.El partit, que neix com a alternativa a les formacions impulsores del procés independentista, aplega dirigents i acadèmics de diferents sensibilitats, per bé que s'ubica en el centredreta . En el comunicat de fundació es detalla que la Lliga Democràtica pretén oferir als "catalans descontents, desconcertats i desil·lusionats amb els estèrils resultats del procés una opció política catalanista sense complexos", i apel·la al "diàleg" i el "pactisme" per afrontar una resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat.El nou partit també es postula com a actor per "superar la política de blocs", per bé que dirigents que participen de la seva primera estructura organitzativa, com el mateix Bosch, ha tingut un paper rellevant en el bloc unionista forjat a Catalunya com a resposta a l'independentisme. Entre els càrrecs fundadors també hi figuren José Nicolás de Salas (vicepresident), Aitor Agea (secretari d'Organització) i Alex Miró (secretari de Finances). Les funcions assignades tindran un caràcter provisional fins a la celebració d'un congrés constituent de la formació.El primer manifest de la Lliga Democràtica defensa construir un catalanisme que exerceixi el "ple respecte a la Constitució" i, alhora, treballi pel "desenvolupament de la singularitat de Catalunya" i "desplegui la seva màxima capacitat d'autogovern".Malgrat que les intencions inicials dels impulsors del nou espai polític era la recuperació del votant "orfe" de l'antiga CiU, els fundadors de la formació han renunciat a ocupar un gran espai que vagi des del centre progressista fins a la dreta moderada, com havia fet la coalició liderada per Jordi Pujol. La nova Lliga, en canvi, se situarà en un centredreta més liberal que democristià, tot i que en el seu ideari hi haurà elements assumibles pel pensament de la democràcia cristiana. De fet, ja s'han començat a dibuixar grans eixos del programa de la formació: la política social (amb una defensa de la igualtat i els drets socials), la política econòmica (amb el suport a l'emprenedoria i el creixement) i el discurs mediambiental, que tindrà pes específic.

