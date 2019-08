Les universitats catalanes limiten els descomptes de matrícula a llars víctimes de violència masclista

Els canvis normatius detallen que la documentació que permet acreditar la condició de víctima té una validesa temporal

La normativa del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que regula les exempcions als preus públics de les universitats catalanes posa terminis a "la condició de víctima" de les dones que han sofert violència masclista en l’àmbit de la parella. Fins al curs 2013-14, no hi havia límits temporals a l'hora d'aplicar bonificacions de les matrícules a aquelles llars víctimes de maltractaments: l'exempció de pagar les taxes universitàries era indefinida. Ara, la normativa fixa topalls als descomptes.Josep Maria Giménez, membre del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, va detectar arran d’una queixa al Síndic de Greuges de la seva universitat que les bonificacions dels preus de la matrícula per les víctimes de violència de gènere "s’uneix directament a la durada de la pena de presó imposada al maltractador més la durada de mesures accessòries de protecció".Contradient les lleis de violència masclista estatal i catalana, que no preveuen limitacions, el CIC va establir que les víctimes, als efectes de l’exempció, només ho serien durant un termini concret: el temps de condemna a presó del seu maltractador. A més, també es determina que la documentació que permet acreditar la condició de víctima té una validesa temporal. Per tant, un cop transcorregut aquest període, la dona ja no es considera víctima i, en conseqüència, no pot gaudir del descompte.Les dates són concretes. Segons la normativa del CIC, si la condemna és inferior a dos anys, es té la condició de víctima de violència de gènere durant dos anys. Si la condemna és entre dos i quatre anys, es manté la condició de víctima durant quatre anys. I, si la pena del maltractador és superior a quatre anys, es manté el que duri la condemna.Aquesta vinculació de terminis entre condemna i bonificacions, apunta Giménez, condueix a "interpretacions controvertides". "La normativa indueix a pensar que com més hagis aguantat i més dura sigui la pena que han imposat al teu agressor, més víctima seràs", argumenta. "S'està limitant el temps pel qual una dona és víctima", afegeix. Giménez també lamenta que "no hi ha cap relació entre la situació socioeconòmica en què es queda una víctima amb la pena de presó que s’hagi imposat al maltractador".La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’única universitat catalana que ofereix estudis íntegrament a distància, també s’ha vist afectada per la normativa. Dolors Romero, vocal del consell d’estudiants de la UOC, explica que en aquest centre hi ha "el 53% de les víctimes de violència de gènere matriculades a universitats catalanes", ja que acostumen a ser "dones que han de treballar i la distància els va bé perquè no hi ha formació presencial".Moltes d’elles no poden fer els crèdits totals d’un curs universitari perquè no disposen del temps necessari. Amb la qual cosa, apunta Romero, "els anys amb els quals acaben el grau són majors als habituals", fet que suposa que si la condemna de l’agressor és curta, moltes d’aquestes dones, "que treballen i tenen família", no podran treure’s cap carrera universitària.En aquest sentit, Giménez demana que "hi hagi un termini d’exempció independent a la pena de presó de l’agressor" i que les ajudes "vagin lligades a la necessitat econòmica de la dona i dels seus fills o filles".Davant les queixes dels representants estudiantils , el 24 de maig el CIC va canviar la normativa. Malgrat tot, l’única modificació va ser l’ampliació dels documents acreditatius que es poden presentar per assegurar la condició de víctima de violència masclista per rebre l’exempció -que inclouen, més enllà de la sentència judicial, ordres de protecció, informes fiscals o informes de serveis socials, entre d’altres-. Els descomptes, però, continuen depenent dels temps de presó que se li imputi a l’agressor.Pel que fa a la resposta del CIC, el seu secretari general, Lluís Baulenas, assegura que des del consell es "valora aquesta reglamentació com un primer pas" en la línia "d’avançar en la integració de dimensió de gènere en totes les activitats i en totes les polítiques que afecten la vida quotidiana dels ciutadans". Paral·lelament, s’impulsa "una anàlisi jurídica conjunta amb l’Institut Català de les Dones", que "s’elevarà al Govern per tal de ser encara més garantista i facilitar el màxim possible els drets de les víctimes".també ha demanat a l'Institut Català de les Dones una reflexió sobre el canvi normatiu, sense que hagi estat possible obtenir una resposta més enllà de la previsió d'estudi de la qüestió al Grup de treball de violències masclistes de la Comissió Dona i Ciència del CIC en la pròxima convocatòria.

