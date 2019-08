Sis sèries curtes per fer una marató a l'estiu

Si no teniu plans a l'estiu o simplement voleu passar una tarda escarxofats al sofà sota l'aire condicionat, us proposem sis sèries curtes per veure d'una tirada. N'hi ha per tots els gustos: comèdies, drames, històriques... però totes tenen com a peculiaritat que són d'una o dues temporades.Si ja les heu vist, a més, podeu votar quina creieu que és la millor en el següent interactiu. I si creieu que n'hi ha alguna que sigui curta i que també és carn de marató, la podeu deixar als comentaris.

