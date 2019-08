La meitat de conflictes entre veïns i pisos turístics que gestiona l'Ajuntament són per soroll

Anualment es registren prop de 2.000 incidents per habitatges d'ús turístic, ja siguin legals o il·legals

Sorolls per festes i per moviments de mobles o ús inadequat dels espais comuns. Són les molèsties més habituals que pateixen les comunitats de veïns que conviuen amb pisos turístics. L'Ajuntament de Barcelona ha fet balanç aquest dimecres de l'equip de mediació que va posar en marxa fa set mesos amb l'objectiu de pacificar les relacions entre turistes i veïns i ha explicat que de les 372 actuacions realitzades 238 (un 63,9%) han acabat resolent-se a través d'aquest servei."Volem un model turístic de qualitat, però tenim un bé superior, que és garantir la qualitat de vida dels veïns perquè l'activitat econòmica no perjudiqui el seu descans", ha explicat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, que ha assegurat que l'equip de govern està "satisfet" amb les xifres. Quasi el 50% de les queixes ho són per soroll dels turistes en el pis (un 23%) o per festes (24%), així com per comportaments incívics en els espais comunitaris (15%). Segons les dades facilitades, anualment es registren prop de 2.000 incidents anuals per habitatges d'ús turístic, ja siguin legals o il·legals.L'equip de mediació actua únicament sobre els pisos legals. D'il·legals, ha recordat Collboni, se n'han tancat 5.429 des de l'estiu del 2016, però pel que fa als 9.657 que tenen llicència es busca reduir la conflictivitat entre veïns i turistes i facilitar la interlocució entre les comunitats i els propietaris per trobar algun tipus de solució. Bona part de les actuacions passen per la col·locació de sonòmetres i la limitació d'ús dels patits fins a la mitjanit. També es posa a disposició dels veïns un agent nocturn que, en cas que els inquilins desoeixin els avisos per excés de soroll, actuen presencialment per resoldre la situació. Altres mesures pactades amb els propietaris de pisos turístics són la col·locació de tapetes a les potes de les cadires i dels sofàs o a la col·locació de moquetes per amortitzar els sorolls.Quan la mediació i l'assessorament no ha funcionat, s'obren expedients i els casos es deriven als serveis municipals d'inspecció, tècnics de convivència del districte corresponent o bé altres tipus de serveis. Les dades de les quals disposa l'Ajuntament apunten que el 70% dels casos per mediar arriben inicialment via denúncia a la Guàrdia Urbana. En aquest cas, pot ser que l'equip de mediació no comenci a actuar fins passat un mes, ja que el cos facilita mensualment al consistori les denúncies rebudes per aquesta qüestió. Però si les comunitats de veïns contacten directament amb el servei de mediació via correu electrònic o per telèfon (un 30% dels casos en aquests set mesos), la resposta es comença a donar en un marge d'entre 24 i 48 hores.

