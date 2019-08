Aragonès reclama al govern espanyol elevar els objectius de dèficits per al 2019 i 2020

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, reclamarà al govern espanyol que elevi els objectius de dèficit establerts per a les comunitats autònomes el 2019 i el 2020, fixats ara en el 0,1 i en el 0%, respectivament. Amb aquesta petició, Aragonès pretén que la Generalitat de Catalunya pugui afrontar les inversions que necessita a curt i mig termini.En una entrevista a l'agència Efe recollida per diversos mitjans, Aragonès ha avançat que el Govern sol·licitarà al Ministeri d'Hisenda, tal com va fer el 2018, una "revisió dels objectius" perquè el límit de dèficit sigui del 0,3% del PIB eb aquest exercici i "més gran del 0%" el 2020. Aragonès considera que, pensant en el 2020, s'hauria de poder comptar "com a mínim" amb un marge del 0,3% del PIB, de manera que l'Estat renunciï a obligar les comunitats autònomes a tancar en equilibri pressupostari aquell any.El vicepresident de l'executiu català ha mostrat el seu malestar pel fet que l'Estat "es reservi tot el marge de dèficit per al 2020" malgrat que "tres de les quatre potes de l'estat del benestar [salut, ensenyament i polítiques socials] depenen de les comunitats; és a dir, totes menys les pensions". Aragonès, que treballa en l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2020, ha denunciat que imposar un dèficit del 0% a la Generalitat "limita la seva capacitat inversora" en un moment en què l'administració catalana necessita invertir també en equipaments sanitaris i educatius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor