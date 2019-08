Caos a l'aeroport de Heathrow per un problema informàtic que afecta vols a escala europea

Un problema informàtic ha provocat el caos aquest matí en diversos aeroports de Londres. British Airways ha cancel·lat desenes de vols des de la capital britànica arran d'un problema informàtic en el seu sistema de facturació.L'incident afecta el check-in i ha provocat retards, cancel·lacions i aglomeracions als aeroports de Heathrow, Gatwick i London City. Malgrat que l'origen és a Londres, l'incident ha tingut impacte en vols a escala europea.En concret, s'han cancel·lat quasi un centenar de vols i se n'han retardat uns 200 més. La companyia s'ha disculpat amb els clients i ha assegurat que podran reservar el vol per un altre dia. Així mateix, esperen poder resoldre la incidència tan aviat com sigui possible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor