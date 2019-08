Quatre dels cinc trams d'autopista més cars de l'Estat són a Catalunya

Quatre dels cinc trams més cars d'autopista de l'estat espanyol són a Catalunya. Tal com ha informat l'Ara , el tram més car de l'Estat és el Túnel del Cadí, a la C-16, de titularitat de la Generalitat: els conductors han de pagar 12,08€ per recórrer 29,7 quilòmetres, és a dir, 0,40 euros per quilòmetre.En segon lloc hi ha els Túnels de Vallvidrera, també a la C-16 i també de titularitat de la Generalitat: els usuaris paguen entre 3,86 i 4,34 euros per recórrer un tram de 16,7 quilòmetres, això vol dir que cada quilòmetre val 0,26 euros.El tercer tram més car també és català i també és a la C-16. Correspon a la via que va de Sant Cugat a Manresa, amb un preu que va dels 5,85 euros als 10,63 en funció del dia de la setmana. Són en total 41,8 quilòmetres, és a dir que cada conductor ha de pagar 0,35 euros per quilòmetre.El quart és l'excepció i no és a Catalunya; es tracta del túnel d'Artxanda, que comunica Bilbao amb l'aeroport i altres poblacions basques. Té un cost d'entre 0,72 i 1,20 euros en funció del dia de la setmana i fa tot just 4,8 quilòmetres. Això és un cost de 0,24 euros per quilòmetre.Per últim, el cinquè tram de peatge més car de l'Estat és a la C-32, entre Castelldefels i el Vendrell. Els conductors han de pagar entre 7,89 i 11,07 euros per recórrer 49,5 quilòmetres. Això vol dir 0,22 euros el quilòmetre.

