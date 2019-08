Els vigilants del Prat esperen una «proposta de mínims» de l'empresa en la primera reunió de mediació

L'assessor del Comitè de Vaga de Trablisa, Juan Carlos Giménez, ha expressat que els vigilants dels controls de seguretat del Prat esperen que l'empresa faci una "proposta de mínims" en la reunió d'aquest dimecres. En una atenció als mitjans abans de començar la mediació, Giménez ha declarat que els treballadors tenen "tot en contra" en les negociacions amb Trablisa."L'empresa portarà una proposta de mínims per dir que negociem, però no tenim esperances que sigui de profit per als treballadors", ha afirmat. Així mateix, Giménez ha reiterat que els vigilants tenen "tot el dret a fer vaga" i que per complir amb els serveis mínims del 90% establerts per la delegació del govern espanyol s'hauria de trucar personal que està de baixa o de vacances.A més, Giménez ha criticat el suport que rep Trablisa per part d'Aena i del govern espanyol i ha apuntat que, malgrat que la proposta de l'empresa no tindrà "ni els mínims" que demanen els vigilants, els treballadors convocaran una assemblea aquest dijous per valorar si mantenen la vaga indefinida per aquest divendres.

