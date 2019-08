ERC acusa l'anterior govern de Sant Cugat d'haver pagat 1,4 milions d'euros «sense contracte»

L'actual alcaldessa ha recordat que l'Ajuntament de

Sant Cugat

ha de tenir una "gestió modèlica". "Per això també hem impulsat una tinença d'alcaldia de transparència i bon govern", ha apuntat Ingla.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hauria pagat 1,4 milions d'euros "amb factures que no tenen contractes al darrere" durant el 2018. Així ho ha expressat l'actual alcaldessa, Mireia Ingla (ERC) en una entrevista a Catalunya Ràdio. Ho ha dit pocs dies després de lliurar als Mossos d’Esquadra la documentació relativa a les presumptes irregularitats durant el govern del PDECat. Ingla ha assegurat que aquests pagaments incompleixen "el que estableix la llei de contractes", i ha avançat que el nou govern -format per ERC, PSC i CUP- també "portarà a la Fiscalia els comptes del 2019 perquè no es pot pagar res que no estigui prèviament avalat per un contracte vigent"."Hem tingut un govern que només s'ha preocupat de parlar d'un model de ciutat, però que ha deixat de banda la gestió, i que han estat els mateixos tècnics municipals els que han advertit que no s'estava complint la llei de contractes", ha recalcat.Per la seva banda, la portaveu de Junts per Catalunya a Sant Cugat i exalcaldessa de la ciutat, Carmela Fortuny, en un comunicat ha demanat "rigor i veracitat" a Ingla davant les "acusacions al govern municipal". Fortuny defensa que "estem parlant de despeses urgents i de licitacions que, per raons tècniques, no han pogut ser culminades a temps" i assegura que "l'informe de l’interventor municipal deixa molt clar que no hi ha cap perjudici per les arques públiques de l’Ajuntament de Sant Cugat".En el text, Fortuny també explicita que el Consistori "mai ha pagat una factura que no estigui aprovada pel procediment corresponent" i ha assegurat que "l'anterior equip de govern de l’Ajuntament de Sant Cugat, a la vista del mencionat informe i assessorat pels òrgans jurídics, especialment pel nou interventor, va posar en marxa un pla de mesures, que està vigent, per millorar aquest aspecte, que és purament de gestió".Finalment, des de Junts per Catalunya lamenten "profundament" i condemnen "aquesta estratègia duta a terme que només té per objecte erosionar Junts per Sant Cugat". "Creiem que s'està intentant tapar la constitució d'un govern tan antinatural com aquest tripartit amb declaracions i actuacions que no se sostenen".Per tot això, Fortuny exigeix "una rectificació de l'alcaldessa Mireia Ingla i de la resta de regidors que s'han expressat en els mateixos termes, i que en cas de no produir-se ens reservem el dret a posteriors actuacions polítiques o judicials en defensa de la institució".El passat 22 de juliol agents dels Mossos d’Esquadra es van personar a l’Ajuntament per demanar, per requeriment de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), informació relativa a factures corresponents a l'exercici de 2018.Concretament, van reclamar l'informe de l'interventor municipal que feia referència a la liquidació del pressupost d'aquest exercici, i que es va aprovar al ple municipal del passat mes de març, a les acaballes del mandat. El grup municipal de Ciutadans va ser qui va trametre la documentació a fiscalia, i que va donar pas a l’obertura de la investigació.

