Detingut el presumpte autor de diversos incendis forestals a Montcada

La Policia Local de Montcada i Reixac ha detingut un home com a presumpte autor dels incendis que aquests darrers dies han afectat la zona del Turó de Montcada. El presumpte piròman ha passat a disposició dels Mossos d'Esquadra.La Policia Local ja havia alertat de la contínua proliferació d'incendis a la zona, motiu pel qual va demanar col·laboració ciutadana amb l'objectiu de detectar el possible o els possibles sospitosos. Segons han confirmat fonts del cos a, ahir a la tarda van enxampar un home quan es disposava a iniciar un foc en la zona boscosa.Tot i que encara no s'ha fet pública cap dada relacionada amb el detingut, podria estar al darrera de fins a cinc incendis provocats a la zona del Turó.

