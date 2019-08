Emergència climàtica; l'anàlisi de Cristina Junyent

El juliol ha estat càlid a Catalunya. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, molt càlid a determinats llocs, com ara el massís del Montseny, el cap de Creus i la serra de l’Albera, i a punts del Prepirineu central. La precipitació ha estat irregular; ha plogut més al litoral, prelitoral central i sud de la Costa Brava, i al Ponent; amb algunes tempestes per recordar. Per contra, a l’Alt Empordà i el Delta de l’Ebre ha estat sec.



L'Observatori Fabra s'uneix als rècords de temperatures assolits el proppassat mes de juliol. La mitjana ha estat de 25,4°C, 1,5°C més alta quela mitjana climàtica habitual. Tot i que la pluja també ha plogut més que la mitjana (75,8 mm), quan la pluviositat mitjana del mes de juliol no sol arribar als 15 mm. Especialment plujós a Barcelona va ser dissabte 27 de juliol, quan en mitja hora va caure més aigua del que sol caure durant tot el mes.

El juliol més càlid Foto: Organització Meteorològica Mundial

mai enregistrat, segons l’ Organització Meteorològica Mundial . L’augment de temperatures ha estat generalitzat. On ha hagut episodis més cridaners és al nord. La darrera setmana del mes va ser excepcional a tot el món. A ciutats del nord d’Europa s’han batut rècords, superant els 40°C, on no estan preparats per a la calor.La diferència amb enguany és que aleshores es va donar un episodi d’El Niño, fenomen que fa augmentar les temperatures mundials. Enguany, no hi ha hagut un Niño i les temperatures han batut rècords a nivell local, nacional i mundial.Els boscos, que ja pateixen estrès hídric, amb la calor s’assequen encara més i el risc d’incendis esdevé elevat. Quant a la salut, les persones més vulnerables ho noten en la seva salut. A les nits tòrrides es fa difícil dormir. A les ciutats, el transport i les infraestructures s'han vist afectats: les vies es dilaten, i a partir d’un determinat punt, l’asfalt es pot deformar. També es veuen afectats els transformadors de les subestacions elèctriques.especialment de Groenlàndia –que ja va arribar a un mínim entre l’11 i el 20 de juny –en un sol dia es van arribar a fondre onze mil milions de tones de glaç. La pèrdua s’acosta al màxim històric de 2012. A 900 quilòmetres del Pol Nord (a l’estació de Qaarsut, a l’oest de Groenlàndia, prop del paral·lel 71°N) es van assolir 20,6°C). La influència puntual influeix en la tendència, ja que el gel que es fon en un determinat moment, costa de recuperar-lo.va calcular que els incendis a Sibèria havien afectat més de trenta-tres mil quilòmetres quadrats, i que havien llançat a l’atmosfera més de setanta-cinc mil megatones de diòxid de carboni. Un valor comparable a les emissions anuals per cremar combustibles fòssils a Colòmbia. I els 745 focs encara actius podien durar fins a l’octubre. Això fa que el sistema es realimenti.més càlides mai vistes pels humans", diuen els experts en canvi climàtic. Les onades de calor superen els models que havia preparats i que ja es consideraven exagerats per alguns. Per què ens hem de preocupar?Un cop de calor, la deshidratació, les malalties cardiovasculars i altres dolències causades per la calor poden comportar riscos greus per a la salut. A l’entorn, poden provocar (o accentuar) incendis forestals, amb la qual cosa, es perd la capacitat d’absorció de diòxid de carboni dels boscos.Segons The Guardian , les vacances dels britànics a Espanya s’acaben. Juntament amb els preus inflats, les insuportables onades de calor que no permeten d’anar a la platja fins a mitja tarda, fan que perdi l’interès. Només segueix dempeus, segons ells, l’interès d’obtenir alcohol en quantitat. Això volem?

